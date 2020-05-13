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В Украине выздоровело рекордное количество больных COVID-19

13 мая, 09:15

Сергей Мартынец

Эпидемия в Украине держится стабильно – без вспышек, но и нет спада заболеваемости

В Украине за сутки зафиксированы 402 новых зараженных. Всего коронавирус подтвердили уже у 16 425 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 402 человека, из них 25 детей и 94 медика. Были госпитализированы 74 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом у нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели, – 343. Всего за все время пандемии в Украине заболели 16 425 человек, из них 1 130 детей и 3 208 медиков. При этом всего выздоровели 3 716 человек, а летальных случаев – 439", – сказал он.

Степанов отметил, что за вторник было сделано 7 239 ПЦР-тестов. За последние сутки больше всего случаев коронавируса были зарегистрированы в Харьковской области – 49, Черновицкой и Винницкой областях – по 48, в Киеве – 30. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Напомним, по состоянию на утро 12 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 16 023 случая COVID-19, из которых летальных – 425. Только за понедельник количество инфицированных выросло на 375 человек.

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А тем временем в Кривом Роге главный врач 4-й городской больницы самовольно выписал из медучреждения 15 больных COVID-19 пациентов. Начальник местного управления здравоохранения Константин Мурашко сообщил, что этот врач уже отстранен от должности и специально созданная комиссия проведет расследования относительно его действий. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице.

Заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя в интервью сайту "Сегодня" рассказывала, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса. По ее словам, кроме самого вируса, нужны дорогостоящие специальные животные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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