Коронавирус продолжает заражать Украину: онлайн-трансляция брифинга Ляшко

Министерство здравоохранения подготовило новые данные о распространении коронавируса в Украине.

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге расскажет также и о мерах по противодействию COVID-19.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 31 марта было лабораторно подтверждено 645 случаев COVID-19, 17 с летальным исходом. При этом 10 человек вылечились. В лидерах по инфицированию населения пока Киев, за ним идет Черновицкая область. Подробней смотрите карту заболевших по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреля

В Минздраве отмечают, что сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине – люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям медиков относительно мер против инфицирования. Ранее в Минздраве отмечали, что меньше всего болеет, как ни странно, главная группа риска – пенсионеры: от 71 до 90 лет.

А тем временем в Украине прогнозируют пик распространения коронавируса на вторую половину апреля, а, например, министр внутренних дел Арсен Аваков почти уверен, что карантин будет продлен и в мае украинцы еще будут сидеть дома. В то же время врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская в интервью сайту "Сегодня" заявила, что коронавирус останется навсегда.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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