Коронавирус распространился на все области Украины: где последними заразились граждане

В Кировоградской области сделают тесты всем пациентам с пневмонией

В Украине не осталось областей без случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

"У нас появились первые случаи в Кировоградской области, поэтому по факту не было ни одной области, в которой не было зарегистрированных случаев коронавирусной болезни", – сказал он.

"В прошлом отчете мы подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но этот случай после верификации перенесен в город Киев. Поэтому в Николаевской области можем говорить по состоянию на 29 марта об отсутствии случаев", – добавил Ляшко.

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Председатель ОГА в Кировоградской области Андрей Балонь сообщил, что там зарегистрировали четыре случая заболевания.

"По состоянию на 28 марта в области было девять подозрений. Все они исследовались специалистами областного лабораторного центра методом ПЦР-реакции. Результаты тестирования подтвердили четыре заболевания коронавирусом. Остальные пять оказались отрицательными. Три случая заболевания зафиксированы в Кропивницком. Один случай – в Долинском районе. Состояние всех удовлетворительное", – отметил Андрей Балонь.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 марта

Сейчас специалисты устанавливают круг контактных лиц, которые общались с больными.

Как прокомментировал Андрей Балонь, для минимизации рисков всем больным пневмонией проведут экспресс-тесты на коронавирус. Также мобильные группы продолжают обследовать самоизолированных, которые недавно вернулись из-за границы.

Напомним, в Украине, по состоянию на 10:00 29 марта, официально подтвердили 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

Кроме того, из-за коронавирусной инфекции с 9:00 29 марта в Каменке, что в Черкасской области, вводится блокировка города, в дальнейшем, возможно, и всего района.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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