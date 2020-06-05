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Коронавирус бушует в рядах ВСУ: появились новые данные за сутки

5 июня, 13:58

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

С начала эпидемии в стране от COVID-19 скончались четверо военнослужащих

В разгар эпидемии коронавируса под особым риском заражения оказались не только медики, но и военнослужащие. Только за последние сутки, 4 июня, инфекцию подтвердили у 14 украинских военных. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

На данный момент в Украине COVID-19 болеют 142 человека. Вылечить с начала эпидемии удалось 131 военнослужащего. Еще для четырех человек болезнь закончилась летально.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 567 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 67 человек", – рассказали в командовании.

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Состояние здоровья зараженных военных медики оценивают как удовлетворительное, а у некоторых и вовсе нет симптомов вируса. Примечательно, что чаще всего военнослужащие заражаются во время встреч с друзьями и родными.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 553 случая заражения COVID-19. Как свидетельствуют данные Центра общественного здоровья, всего с начала эпидемии в стране инфицировались 25 963 человек.

О том, как борются с пандемией медики, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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