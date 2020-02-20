Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии

"Своих не бросаем" - естественная реакция государства. Но есть несогласные с этим тезисом

Коронавирус – "подарок" человечеству к 2020-му. Хотя опасный вирус начал распространяться в начале декабря прошлого года, Китай сообщил миру о вспышке заболевания 31 декабря, в последний день уходящего 2019-го. До начала февраля эпидемия коронавируса казалась далекой, как бушевавший 18 лет назад в Китае SARS и в 2013-м южнокорейский MERS. Как только стало известно, что некоторые число наших сограждан надо забрать из Китая, стало ясно: развитие технологий и обширный доступ к информации не всегда вносят ясность, а страх перед неизвестным может даже заставить людей перекрывать дороги тем, кто просто возвращается домой.

От лечебной паники к блокпостам: особенности национальной профилактики

В первые недели нового года Всемирная организация здравоохранения занялась разъяснительной работой. На сайте организации появились сообщения о том, что "народные средства" против коронавируса не действуют, а через посылки из Китая заразиться невозможно. В Украине вскоре также появились разъяснения от доктора Евгения Комаровского и бывшего и.о.министра здравоохранения Ульяны Супрун. Как оказалось, их советы услышали не все.

31 января около 200 украинцев вернулись с китайского курорта Санья без карантинных мер и особенных проверок (люди, возвращавшиеся из Китая, даже рассказывали, что замеры температуры, которые проводились в салоне самолета, легко можно было обойти с помощью таблетки аспирина). Отсутствие особого интереса к прибывшим со стороны МОЗ, очевидно, было обусловлено тем, что Санья находится в 1780 километрах от охваченного коронавирусом Уханя. (Для сравнения, расстояние от Киева до Берлина составляет примерно 1400 км)

О карантинных мерах заговорили, когда собрались возвращать украинцев из охваченного вирусом Уханя. 14 февраля премьер Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова Савика Шустера" указал, что после эвакуации украинцы 14 дней будут находиться под присмотром специалистов, для этого "есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан уже на следующей неделе".

Уже с начала указанной "следующей недели" во Львовской области началась локальная паника. Жителей поселка Шкло встревожило вниманием комиссии из Киева к их санаторию. В тот же день замминистра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что речь идет о возвращении 49 граждан Украины и 25 иностранцах, уточнив, что в "в Украину везут здоровых людей".

Тем временем страсти нарастали. Директор санатория "Медоборы" в Тернопольской области Василий Мартынюк 18 февраля заявил, что "никогда не пойдет против своих работников", и если люди решат, что размещение больных в "Медоборах" нецелесообразно, пускать туда никого не будут. Жители Микулинецкой громады, на территории которой находится санаторий, пообещали дежурить на объездных дорогах и на въездах в санаторий, чтобы не допустить приезда эвакуированных из Китая.

Следует отметить, что никто не указывал "Медоборы" в качестве места размещения людей. Глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель заявил, что официального подтверждения этому нет, а места для карантина ищут по всей Украине. (О том, что информации о месте размещения нет, говорил и главный полицейский области Александр Богомол).

Тема подогрелась и заявлением министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, которая сообщила, что определены четыре места для изоляции эвакуированных украинцев, но не стала называть их, указав, что охрану размещенных лиц будет осуществлять Нацгвардия без оружия. Наутро после заявления жители Конопковки недалеко от "Медоборов" стали воплощать предупреждения в жизнь – строить баррикады из шин и бетонных блоков на въезде в село. А в беседах жители Тернополя высказывали опасения из-за того, что находящимся в карантине не смогут организовать должное медобслуживание.

Стоит ли поддаваться панике? Дадим возможность ответить на этот вопрос экспертам.

Специалисты знают, что и как делать, все давно расписано

Эпидемиолог Александр Карловский считает вирус серьезным вызовом и не берется давать поспешные выводы. Но научный потенциал нашего государства, по его мнению, позволит держать ситуацию под контролем.

"Меры против эпидемии являются комплексными. Их (эвакуированных из Китая украинцев. – Ред.) не просто нужно куда-то поселить. Нужен доктор, который будет за ними наблюдать; если кто-то заболеет, его нужно отправлять в лечебное учреждение. Карантин должен быть изолирован. Вирус обнаруживается в моче и кале, соответственно, должно проводиться обеззараживание канализации в карантине. Никто не говорит о конкретных мерах, поэтому сложно говорить о том, достаточны ли эти меры. Более того, не ясно точно, куда их везут. На вопросы, связанные с карантином, сложно отвечать, ведь у нас мало исходных данных. Эпидемия за полтора месяца распространилась на 80 тысяч человек, более 2 тысяч погибло. Конечно, говорят, что от гриппа тоже умирают. Но гриппом болеют миллионы, а не 80 тысяч человек. У коронавируса есть осложнения – дыхательная недостаточность. Такое осложнение требует реанимационной койки. Надо посчитать, сколько у нас в стране реанимационных коек и специалистов. Мы не знаем, что это за вирус и как он себя поведет, а у нас нет такого количества средств защиты и возможностей их производства, как в Китае. Конечно, плохо, что они там так долго находились. Но окажутся ли среди них больные – неизвестно. Тут можно учесть, что за границами Китая заболевших значительно меньше. Информация скудная. Нам известны общие фразы, слова. Ни куда, ни сколько человек, что будут делать – неизвестно. Может, это и правильно. Весь перечень мероприятий обывателю и не нужен, ведь он их не сможет понять, а если человек не понимает, он начинает додумывать. Есть эпидемиологический процесс, специалисты знают, что и как делать, это все расписано еще со времен СССР. Если все будет выполнено специалистами, то все будет нормально. Приезд 50 человек – не единственный возможный путь заражения. Если эпидемия будет развиваться по всему миру, то она неизбежно попадет и в Украину. Условно, англичане побывали в Китае на курорте, приехали во Францию, там заразили людей, те приехали в другую страну и заразили людей там. Сейчас путешествуют миллионы людей и проследить все сложно", – рассказал нам Александр Карловский.

Все государства возвращают своих граждан

Директор направления охраны здоровья Украинского института будущего Александр Торгун призывает не подвергаться панике, а довериться опыту специалистов-эпидемиологов.

"Все государства осуществляют меры по возвращению своих граждан. Кто-то это уже сделал, кто-то еще не сделал, мы же – в процессе, на финальном этапе. Эти действия являются единственно правильными, ведь государство должно заботиться о своих гражданах. Этот процесс организован в соответствиями с рекомендациями ВОЗ. В тренде В Украину пришла настоящая весна: чего ждать от погоды 20 февраля (карта) В сопротивлении процессу есть рациональная составляющая: вирус опасный, эпидемия вышла за границы континента, зафиксировано много случаев заболеваний. Но есть и иррациональная составляющая – на коронавирусе некоторые хотят заработать баллы и пиар. Наше государство не впервые работает с инфекционными заболеваниями. Наши инфекционисты умеют совершать карантинные мероприятия против болезней, которые имеют такую же или более высокую заразность. Специализированная инфекционная больница в Украине может принять больных с супер контагиозностью (заразностью. – Ред.) и осуществить в их отношении необходимый комплекс мер. Важно, что мы забираем не больных. Мы забираем наших граждан, которые подписали соответствующий документ о готовности пройти карантинные меры. Перед вылетом их проверят, по прилету они будут находиться в течение потенциального инкубационного периода в карантине, чтобы уменьшить риск. Людей можно каким-то образом понять, ведь паника подогревается некоторыми СМИ. Мы бы оценили ситуацию реальнее, если бы не было "информационной бомбардировки". Границы Китая не закрыты для мира, вирус есть в 30 странах. Если кто-то захочет добраться до какой-то точки мира, он это сделает и в этом контексте "неприятие" наших граждан не сработает позитивно. В плане рисков самый безопасный путь – забрать наших граждан из Китая и провести карантинные мероприятия", – рассказал Александр Торгун в комментарии сайту "Сегодня".

Вопрос государства и правовой нигилизм

Глава правления ГО "Институт правовых исследований и стратегий" Андрей Роханский напоминает, что борьба с эпидемией – функция государства, и вмешательство людей не идет на пользу.

"Внутреннее законодательство Украины регулирует оказание помощи людям, которые болеют социально-опасными или инфекционными заболеваниями. Государство может налагать определенные ограничения на распространение опасных инфекционных заболеваний и прибегать к мерам временной изоляции этих людей. Но это вопрос государства, и меры по борьбе с коронавирусом – в компетенции профильных специалистов. Никакой инициативы граждан по этому поводу не должно быть. Это – отражение правового нигилизма населения, которое, к сожалению, не доверяет нашим госструктурам в решении этого вопроса, хотя МОЗ, как я вижу, следит за рекомендациями мировых организаций, компетентных в борьбе с вирусом. Так как это новая инфекция, еще нет четких и понятных мер и методов по борьбе с ее распространением. Однако в других странах изоляция применяется повсеместно. Граждане могут высказывать свое мнение, но не имеют права самостоятельно решать вопросы по распространению заболевания, кроме следования рекомендациям ВОЗ и МОЗ Украины. Ограничение права на свободу и личную неприкосновенность есть только у государства, но никак не у обычных граждан. Страх, конечно, несколько преувеличен; так, есть статистика смертности от обычного гриппа, но никто (из-за него. – Ред.) не перекрывает дорог. В целом, то что мы наблюдаем, случается и в других странах. Правовой нигилизм есть и за рубежом. На престиж нашего государства эти акции сильно не повлияют. Но нужно проводить разъяснительную работу – что такое карантин, сколько он длится, какие осложнения бывают", – говорит Андрей Роханский.

Исключить массмедиа, которые нагнетают ситуацию

Психолог Елена Лукьяненко отмечает, что в сложившейся ситуации нужно беречь не только физическое, но и эмоциональное здоровье, в противном случае нас может ждать массовая паника.

"Страх – самая древняя и сильная эмоция. Когда человек испытывает страх, он не может контролировать себя, а когда группа людей испытывает страх, включаются неконтролируемые панические моменты. Люди, которые находятся в состоянии групповой панической атаки, могут не включать здравый смысл, тогда принимаются глупые и нелепые решения; переубедить человека в таком состоянии сложно. И это могут быть жесткие решения. Предугадать, как испуганные люди будут себя вести, – очень тяжело. В первую очередь, это очень плохо для людей, которые подвержены паническим атакам, внушениям, тревожности, обладают слабой нервной системой. Им нужно просто выключить массмедиа, которые нагнетают ситуацию. Контролировать тревожность очень сложно. Такие люди могут "накручивать" себя, додумывать, тогда включаются разного рода фобии. Следует четко придерживаться правил гигиены – мыть руки, носить маску в местах большого скопления людей, и все. Ничего более. Нагнетание ситуации вредно, ведь многие у нас сами не подозревают о своем высоком пороге тревожности. Мы кое-как обследуемся у врачей, а к психологам ходит еще меньше людей", – объясняет для читателей "Сегодня" Елена Лукьяненко.

Напомним, самолет, на котором эвакуируют украинцев из охваченной коронавирусом Ухани вылетел из Киева рано утром 19 февраля. Его прибытие в Киев ожидается в четверг, 20 февраля.

Напомним, что говорил о коронавирусе президент Украины Владимир Зеленский.

Видео: Сегодня

Необходимость вернуть домой наших соотечественников, оказавшихся в сложном положении, не может вызывать сомнений. В момент, когда украинцам нужно объединяться, вспомним, как совсем недавно простые граждане, гражданские активисты и власть страны проявили единство в вопросе борьбы за освобождение из российского плена украинских моряков. Подробности того, как это происходило, читайте в спецпроекте "Сегодня" "Своих не бросаем".

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