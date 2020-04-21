Коронавирус рушит все планы: смогут ли украинцы отдохнуть летом за границей

В этом году путешествия за границу будут значительно ограничены

Этим летом украинцы могут остаться без путешествий за рубеж. После пандемии коронавируса страны начнут пускать туристов в последнюю очередь. И до сих пор не ясно, когда власти начнут открывать границы.

"Евросоюз собирается синхронно открывать границы и это будет зависеть не от одной страны – Италии или Болгарии. Мы видим, что в Турции сейчас тоже карантин, и очень маловероятно, что страна в июне откроет границу и будет принимать туристов. Так же и другие популярные направления", – говорит Владимир Царук, директор центра развития туризма Украины.

Европейская комиссия недавно опубликовала дорожную карту по снятию карантина. Сначала в ЕС будут снимать ограничения внутри стран: открывать учебные заведения, потом торговые центры, после них – кафе и рестораны с ограничением числа посетителей. После этого страны ЕС начнут снимать ограничения по внутренним передвижениям. И в последнюю очередь откроются внешние границы.

Между каждым этапом отмены ограничений должно проходить около месяца. Страна, которая решит досрочно снять ограничения, должна заранее предупредить всех других.

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"Путешествовать по Европе летом, скорее всего, не получится: внешние границы ЕС откроют в последнюю очередь", - отреагировали в Госагентстве развития туризма в Украине на своей страничке в Facebook.

/ Фото: ГПСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что границы Европы могут остаться закрытыми до сентября, сообщает телеканал BFM. Это объясняется разной скоростью протекания заболевания в разных регионах. Не исключается, что в странах Азии может начаться вторая волна заражения, поэтому страны Шенгенской зоны могут закрыть границы до осени.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала европейцам не планировать путешествия раньше осени.

"Я советую подождать и пока не планировать туристические поездки на лето, поскольку Европа по-прежнему серьезно страдает от пандемии коронавируса. На данный момент никто не может делать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно будет научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года", – сказала она.

Страны будут ориентироваться на внутренний туризм, отмечает Царук. В Украине будут быстрее восстанавливаться внутренние перевозки. Но украинский туризм не готов к такому вызову, говорит Павел Григораш, руководитель Украинской ассоциации турагентств.

"Внутренний туризм не готов к объемам, которые могли быть. Нет готовности ни по местам размещения, ни по инфраструктуре, ни по отношению клиентов и по другим параметрам, к сожалению. Переориентироваться можно, но это не занимает два-три месяца. Это длительный процесс и нужно было его начинать давно. У нас есть курорты, некоторые туроператоры занимаются ими, но это не те объемы", – говорит Григораш.

Турагентства могут не вернуть деньги

Пока туроператоры просят не идти за деньгами, а переносить поездки на другие даты и месяцы. Турагентства обратились к правительству, чтобы разрешить выдавать клиентам ваучеры на сумму стоимости путевки. Ситуация такая, что туроператоры не могут вернуть деньги всем из-за обязательств перед отелями, авиакомпаниями и так далее.

"Я бы не рекомендовал сейчас требовать с туроператоров деньги, судиться, поскольку туроператор может обанкротиться и тогда клиенты рискуют получить значительно меньшие компенсации. Ваучер в данном случае – компромиссное решение, которое позволяет воспользоваться оплаченными услугами", – говорит Павел Григораш.

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/ Фото: Unsplash

Оплаченные суммы в Украинской ассоциации турагентств предлагают зафиксировать по курсу на момент оплаты. Сам ваучер можно будет использовать до конца следующего года.

"Поскольку выездной туризм привязан к валюте, то и деньги, которые получили туроператоры, привязаны к определенному курсу. Мы предлагаем суммы, которые заплатили туристы, зафиксировать по курсу на момент оплаты. Если в дальнейшем клиент обращается по ваучеру, то курс сохраняется на момент фактической оплаты. Например, если турист купил путевку за 25 тысяч гривен (1000 долл. по курсу 25 грн/долл.), то он получает ваучер на эту сумму. Когда он придет к туроператору, а курс будет 28, то он может использовать только те деньги, которые заплатил, – 25000 грн. Мы предлагаем выдавать такие ваучеры до конца следующего года", – поясняет Павел Григораш.

Похожий закон турагентства продвигают в Германии. Пока его не могут принять, поскольку он противоречит законодательству ЕС. Председатель Еврокомисии Фон дер Ляйен выразила скептицизм по поводу идеи правительства Германии о том, что клиентам туркомпаний несостоявшиеся из-за COVID-19 поездки будут компенсировать исключительно ваучерами.

"Во всей Европе у людей есть законный выбор: получить возврат деньгами или ваучером. В то же время, необходимо проявить солидарность: если у вас устойчивое финансовое положение, не стоит настаивать на деньгах. Лучше использовать ваучеры, чтобы помочь туристическим компаниям пережить это трудное время", – сказала она.

Напомним, ранее эксперт рассказал "Сегодня", почему туристы массово хлынут в Чернобыль после пандемии COVID-19.

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