Коронавирус снова атаковал ВСУ: появились новые данные

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки было зафиксировано 19 новых случаев заболевания COVID-19.
Как сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ, в больнице оказались семь человек, а на самоизоляцию были отправлены 12 человек.
"В учреждениях здравоохранения находятся семь человек: Черновицкий военный госпиталь – один военнослужащий, Ровенский военный госпиталь – один военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области – четверо военнослужащий, еще один военнослужащий находится в изоляторе воинской части и будет направлен в национальный военно-медицинский клинический центр", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день на изоляции (в том числе на самоизоляции) сейчас находятся 536 человек.
Стоит напомнить, что в Украине на сегодняшний день подтвердили заболевание 30 506 человек, из них умерли 880, выздоровели – 13976.
Напомним, не так давно первый случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.
О том, как борются с пандемией медики, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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