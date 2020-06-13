Коронавирус снова атаковал ВСУ: появились новые данные

Семь человек оказались в больнице, остальные отправились на самоизоляцию

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки было зафиксировано 19 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ, в больнице оказались семь человек, а на самоизоляцию были отправлены 12 человек.

"В учреждениях здравоохранения находятся семь человек: Черновицкий военный госпиталь – один военнослужащий, Ровенский военный госпиталь – один военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области – четверо военнослужащий, еще один военнослужащий находится в изоляторе воинской части и будет направлен в национальный военно-медицинский клинический центр", - говорится в сообщении.

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На сегодняшний день на изоляции (в том числе на самоизоляции) сейчас находятся 536 человек.

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Стоит напомнить, что в Украине на сегодняшний день подтвердили заболевание 30 506 человек, из них умерли 880, выздоровели – 13976.

Напомним, не так давно первый случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

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