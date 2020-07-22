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Коронавирус у беременных: в Минздраве рассказали о тяжелых и летальных случаях

22 июля, 11:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

За 4 месяца эпидемии были госпитализированы 92 беременные женщины с диагнозом COVID-19

В Украине болеют COVID-19 не только пожилые люди, но и беременные женщины, которые составляют особенно сложную группу пациентов. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Среди почти 61 тысячи подтвержденных случаев коронавирусная инфекция в Украине зафиксирована у 225 беременных женщин", – сообщила она.

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Это составляет 0,4% от всех заболевших COVID-19.

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"Больше всего больных беременных зарегистрировано в Киеве, Ровенской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Волынской и Тернопольской областях", – добавила чиновница.

Микичак сказала, что, по данным областных лабораторных центров, за 4 месяца эпидемии были госпитализированы 92 беременные женщины с диагнозом COVID-19, 6 находились в реанимации, 2 беременные женщины умерли – в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 60 995 случаев COVID-19, выздоровели 33 172 больных, летальных случаев – 1534.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав беременная Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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