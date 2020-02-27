МИД подтвердил, что украинка заразилась коронавирусом в Италии

В Министерстве иностранных дел подтвердили заражение украинки в Италии коронавирусом. Сейчас она находится в одной из больниц Неаполя.

Об этом рассказал в комментарии агентству УНН директор Департамента консульской службы МИДа Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, она находится в больнице "Котуньо" в инфекционном отделении и ее состояние не критическое.

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"В Неаполе два случая подтверждено на инфекцию. Одна из двух – украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в (провинцииє – Ред.) Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме. Родственники, которых она навещала, на карантине. Генеральное консульство Украины в Неаполе в контакте с местным штабом", – сказал Погорельцев.

На днях еще одна украинка рассказывала о вспышке коронавируса в Италии. По ее словам, границы там не перекрывали, авиасообщение работает, спички и соль в наличии. Волонтеры работают четко, медики и полиция мобилизированы, каждый ребенок знает, что делать, если обнаружил симптоматику.

Напомним, на сегодняшний день вспышка коронавируса зафиксирована уже в 48 странах. Число больных превысило 80 тысяч, около 2800 человек умерли. Читайте все подробности об эпидемии с онлайн-картой распространения коронавируса.

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