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Коронавирус в Украине: число заболевших превысило 28 тысяч

10 июня, 07:58

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни 833 украинцев

В Украине за прошлые сутки, 9 июня, зафиксировали 525 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране COVID-19 заболел 28 381 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Инфекция уже унесла жизни 833 украинцев (23 за последние сутки). Еще 12 769 зараженных удалось вылечить (357 за последние сутки).

Напомним, ранее на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

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Также мы сообщали, что в Украине постепенно ослабляют карантин и отменяются очередные ограничения. Речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновлении авиасообщения как внутри страны, так и за границу. Правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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