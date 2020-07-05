Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. За минувшие сутки, 4 июля, коронавирус диагностировали у 823 украинцев.

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Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в Украине COVID-19 заболели 48 500 человек. 1212 зараженных скончались от инфекции (22 человека умерли за последние сутки). А победить болезнь удалось 21 376 украинцам (221 за последние сутки).

Напомним, ранее Госстат впервые показал данные о смертях от COVID-19. На сайте указано, что от этой болезни умерло девять украинцев. В то же время грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1974 человек.

В тренде Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 48 тысяч

Также мы писали, что с 15 мая до 15 июня смертность от коронавируса в Украине выросла почти вдвое. Показатель смертности сейчас составляет 2,1 на 100 тысяч человек населения. Средний показатель смертности по Украине – 2,9%.

Кроме того, недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

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