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Коронавирус в Украине: количество зараженных превысило 94 тысячи

18 августа, 08:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране от COVID-19 выздоровели более 700 человек

В Украине коронавирусная инфекция не сбавляет обороты. Только за прошедшие сутки, 17 августа, опасную болезнь диагностировали у 1616 человек.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 94 436 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 27 украинцев (с начала эпидемии – 2116). Вылечить от COVID-19 удалось 48 925 инфицированных (761 за последние сутки).

Харьковская область снова вышла на первое место по росту заболеваемости (+204). Далее идут Львовская (+181), Черновицкая (+172) и Ивано-Франковская (+169). В Киеве за минувшие сутки новых случаев COVID-19 меньше, чем обычно (+88).

Ранее мы сообщали, что Кабмин и Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поддержали инициативу Министерства внутренних дел о введении технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами, в том числе паломниками-хасидами.

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Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться к возможной второй волне коронавируса и обратил внимание на способность больниц принимать инфицированных.

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Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что в Таиланде изобрели новый экспресс-тест на коронавирус – он способен выявить коронавирус чуть более чем за полчаса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика эпидемия Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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