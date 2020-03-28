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Коронавирус в Украине: что делать людям без декларации с семейным врачом

28 марта, 13:13

Татьяна Очеретяна

Минздрав будет рекомендовать создать штаб для помощи таким гражданам

Министерство здравоохранения Украины в связи с распространением коронавируса будет рекомендовать создать штаб при центрах первичной медико-санитарной помощи для помощи людям, у которых не подписана декларация с семейным врачом. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Призываю подписать декларацию с семейным врачом, но в противном случае мы будем рекомендовать создать (штабы, – ред.) при центрах первичной медико-санитарной помощи, дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации по семейным врачом", - отметил он.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве медики будут оказывать медицинскую помощь всем киевлянам, у кого есть подозрение или инфицирование коронавирусом, независимо от того, подписал ли человек декларацию с семейным врачом.

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Кроме того, в Минздраве Украины рекомендуют помогать соседям, которые вернулись из-за границы и одновременно сообщать о нарушениях самоизоляции в правоохранительные органы .

Также зараженный коронавирусом украинец рассказал,как его лечат в больнице Киева:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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декларация семейный врач МОЗ коронавирус Виктор Ляшко

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