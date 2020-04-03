Коронавирус в Украине: эксперт объяснил, что нужно, кроме карантина и режима ЧС

Введение властями Украины режима чрезвычайной ситуации и продление карантина , связанного с пандемией коронавируса – факт положительный, однако недостаточный.

Об этом медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"То, что у нас начали рано вводить меры, это очень хорошо. Но только ограничительных мер недостаточно. Об этом говорят все: от Всемирной организации здравоохранения до наших эпидемиологов. Нужно тестировать и выявлять", – говорит эксперт.

Он напомнил, что карантин замедляет распространение, потому что когда люди дистанцируются друг от друга – меньше путей распространения вируса.

"Когда у нас начали все вводить, то тестов было очень мало. И делались они только при определенных условиях и только одной лабораторией. Конечно, люди не понимали, почему из-за одного на тот момент больного вводят карантин", – заметил медик.

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Он выразил уверенность, что в тот день был не один больной, и это понимали в правительстве.

"Просто тогда было мало тестов и была директива: тестировать нужно только тех, кто путешествовал в Китай и имеет симптомы ОРВИ. Мы должны понимать, что на момент, когда Ухань закрыли на карантин, уже столько людей вылетели оттуда, просто нереально их всех отследить. Человек мог лететь не из Китая, а с другим человеком, который летел 5-10 дней назад с человеком из Китая. Или встретить кого-то из Китая при пересадке. То есть вирус мог не из самого Уханя к нам прилететь", – подчеркнул Леонид Бильченко.

По его мнению, введение карантина – это хорошо, но кроме того нужно выявлять больных.

"В Южной Корее, Сингапуре – высокий коэффициент обнаружения, но очень маленький в других странах. В Германии он выше, чем в Италии, поэтому мы видим такие асимметричные цифры. Но в Италии начали массово тестировать тогда, когда началась вспышка и лаборатории оказались перегружены. Пропускная способность не позволяла тестировать тех, кто без симптомов. А Германия хочет работать на опережение, делать эпидемиологические расследования, кто с кем контактировал", – подытожил медик.

Ранее сообщалось, что эксперт опроверг популярный миф насчет коронавируса .

Читайте больше на сайте "Сегодня" в статье: "Как мутирует коронавирус, когда закончится карантин и сколько украинцев переболеет: интервью с популяризатором науки" .

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