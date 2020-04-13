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Коронавирус в Украине и Пасха: в Раде рассказали о серьезной опасности

13 апреля, 14:31

Денис Беспалов

По словам Радуцкого, особое беспокойство вызывают Пасхальные праздники

Нынешняя ситуация с коронавирусом в Украине вселяет веру в оптимистический сценарий. Такое мнение высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Я не хочу сегодня быть "Вангой", потому что сегодня, как показывает мировая практика, ни одна страна не смогла спрогнозировать, когда будет пик, каким он будет, по какому сценарию пойдет развитие... Я не знаю, когда будет пик. Но та ситуация, которую на сегодняшний день имеем, вселяет веру в оптимистический сценарий", – сказал он.

Однако, по словам депутата, особое беспокойство вызывают Пасхальные праздники.

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"Меня очень беспокоят предстоящие Пасхальные дни... Мы видели вчера пример, что происходило на Вербное воскресенье", - сказал Радуцкий и добавил, что в этом вопросе "очень многое зависит от людей – насколько серьезно они отнесутся к безопасности собственного здоровья".

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине на коронавирус протестировали более 11 тысяч людей. По его словам, существенно выросло количество тестирований на коронавирус методом ПЦР: в среднем делается от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки.

Согласно последним данным, в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения COVID-19. Умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Пасха Украина коронавирус Радуцкий

Источник: УНИАН

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