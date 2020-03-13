Коронавирус в Украине: как уберечься от него в офисе

Врач-инфекционист рассказал о правилах поведения во время работы

Чем больше коллектив – тем большая вероятность заражения коронавирусом, утверждают специалисты. Если работу невозможно выполнить за пределами офиса – следует соблюдать простые правила поведения в большом коллективе. "Сегодня" пообщались с врачом-инфекционистом и собрали полезные советы, что именно нужно делать.

Мы пригласили врача-инфекциониста Вадима Аристова в ньюз-рум. Под одной крышей несколько редакций каналов "Украина" и "Украина 24". Врач рассказывает как уберечься от коронавируса в условиях офиса.

"Каждый раз, когда вы приходите откуда-то к рабочему месту – обрабатывайте руки дезинфицирующим средством", – говорит врач-инфекционист Вадим Аристов.

От объятий и поцелуев лучше воздержаться.

"Нужно держаться друг от друга как минимум на расстоянии метра. Лучше здороваться как-то по-другому – помахать друг другу ручками. Вы понимаете, что в Грузии, во Франции очень тяжело там, потому что там даже мужчины при приветствии целуются", – говорит Вадим Аристов.

Если размеры офиса не позволяют держать дистанцию ​​– нужно чаще выходить на улицу. И отдельно позаботиться о рабочем месте.

"Прежде всего, если вы где-то были – стерилизуйте руки. Важно, чтобы в средстве для стерилизации было или 2% хлоргексидина, или 60% спирта", – говорит врач.

На телефоне стоит поставить напоминание: дезинфицировать руки хотя бы раз в два-три часа. А еще – дезинфицировать рабочие поверхности, к примеру – клавиатуру.

Люди заносят инфекцию руками, касаясь лица в зоне глаз или носа. Чтобы избавиться от привычки тянуть руки к лицу – можно надеть массивные часы или украшения – это будет напоминанием каждый раз, когда захочется коснуться лица.

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Отдельно нужно позаботиться о телефоне. На трубке стационарного телефона нет электроники, поэтому ее можно тоже попшикать дезинфектором. Что касается салфеток – нужно смотреть, чтобы они имели дезифенктант – 2% хлоргексидина. Если нет – то протирание такой салфеткой не имеет смысла.

Особое внимание нужно уделять туалету. Там должна проходить влажная уборка. Врач-инфекционист говорит: моющий раствор должен содержать хлор. Мыть и сушить руки тоже надо с учетом повышенного уровня безопасности.

"Нужно каждый палец протереть, и у ногтя. Мыть руки надо хотя бы 20 секунд", – говорит врач-инфекционист Вадим Аристов.

После этого можно воспользоваться воздушной сушкой для рук и бумажными салфетками.

От тканевых полотенец следует отказаться.

Также следует регулярно пить воду. При этом лучше, чтобы кружка не касалась частей кулера. В идеале лучше использовать одноразовые стаканчики.

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