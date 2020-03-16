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Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин

16 марта, 14:03

Денис Беспалов

Городские власти по всей Украине экстренно принимают решения о введении дополнительных ограничений

Вслед за заявлением мэра Киева Виталия Кличко о том, что городская власть в Киеве ужесточает карантинные меры, власти других городов также начинают вводить дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом.

Так, Запорожье идет на карантин, сообщил мэр города Владимир Буряк.

"Да, у нас в городе пока нет ни одного больного коронавирусом. Но мы должны сделать все, чтобы предупредить распространение заболевания", – написал он у себя в Facebook.

Запорожье временно останавливает работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек. Коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме. В бюджете города дополнительно предусмотрено 100 млн грн на борьбу с распространением коронавируса и оказания медицинской помощи больным.

В Ивано-Франковске также вводят ограничения. Как сообщил городской голова Руслан Марцинкив, это решение уже поддержала местная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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"Я буду предлагать: первое – закрыть все заведения на территории Ивано-Франковска, кроме аптек, продуктовых магазинов и заправок", – отметил Марцинкив.

Также в городе планируют приостановить работу Центров предоставления административных услуг, отделов субсидий и социальной защиты. Все эти услуги будут предоставлять в режиме онлайн.

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С 17 марта будет остановлена работа практически всех учреждений Ужгорода, за исключением продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.

В Николаеве с 17 марта временно приостанавливают работу объектов общего пользования.

Во Львове и Одессе ограничения начали действовать с 16 марта. Под них попали все заведения, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов.

В городе Радомышль (Житомирская область), где был зафиксирован первый летальный случай коронавируса в Украине, мэрия также приняла решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания, ресторанного хозяйства на территории города, а также развлекательных заведений.

Ужесточить ограничения намерены власти Черновцов. "С 18:00 (16 марта) мы прекращаем работу заведений общественного питания на территории города Черновцы", - сообщил мэр Алексей Каспрук.

Отметим, по состоянию на 16 марта (9:00) в Украине лабораторно подтверждено пять случаев заражения COVID-19: в Черновицкой области – четыре, в Житомирской – один.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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