Коронавирус в Украине: количество заболевших приближается к 53 тысячам

За последние сутки в Украине от COVID-19 выздоровел 861 человек

По Украине продолжает распространяться коронавирус. За минувшие сутки, 10 июля, COVID-19 подтвердили у 800 человек, общее количество заболевших составляет 52 843.

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Количество выздоровевших достигло 25 661 человека (+861 за последние сутки), летальных случаев – 1 372 (+27).

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

Киев снова на первом месте по числу выявленных за сутки случаев (+125). Чуть меньше обнаружили во Львовской области (+119). Больше ста заболевших на Закарпатье (+108). Только в одной области – Кировоградской – вчера COVID-19 не выявили.

Ранее президент Владимир Зеленский во время визита на Волынь заявил, что в Украине сейчас нет второй волны коронавируса. На вопрос журналиста, начнется ли с 1 сентября учебный процесс в школах, Зеленский ответил, что сейчас об этом сложно говорить, потому что даже расчеты властей по прогнозированию эпидемии не могут быть стопроцентно верными.

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Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что распространение пандемии COVID-19 продолжает ускоряться, несмотря на все предупреждения ВОЗ.

Он назвал нынешний кризис одним из самых крупных за последнее столетие, но некоторые страны применили комплексный подход к сдерживанию вируса и сумели взять ситуацию под контроль.

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