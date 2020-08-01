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Коронавирус в Украине: количество зараженных превысило 71 тысячу

1 августа, 08:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

За прошедшие сутки COVID-19 заразились 1172 человека

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. За прошедшие сутки, 31 июля, COVID-19 диагностировали у 1172 человек.

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По данным мониторинговой системы СНБО, всего в стране подтверждено 71 056 случаев заражения коронавирусом.

Болезнь унесла жизни 1709 инфицированных (16 за последние сутки). А 39 308 зараженным удалось вылечиться (556 за последние сутки).

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Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил, что тесты на COVID-19 могут ошибаться. Каждый четвертый-пятый украинец, который прошел ПЦР-исследование на коронавирус и получил негативный результат, на самом деле инфицированный. Таким образом, зараженных в Украине может быть на четверть больше, чем показывает официальная статистика.

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Напомним, Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения по глобальному доступу к вакцине против коронавируса, она должна получить дозы для 20% населения страны.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов рассказывал, что в настоящий момент в Украине проходят клинические испытания нескольких препаратов для лечения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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