Коронавирус в Украине: количество зараженных приближается к 26 тысячам

За сутки в стране заразилось более пятисот человек

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 553 случая заражения COVID-19. Всего за время эпидемии инфицировано 25 963 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Отметим, что это один из самых высоких показателей с начала эпидемии, больше было только вчера, 4 июня, (588) и 23 апреля (578).

В то же время за сутки выздоровело 330 человек (всего уже 11 372). Умерли 15 человек (всего с начала эпидемии зафиксировано 762 летальных случая).

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Напомним, на утро 4 июня в Украине было 24 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациентов выздоровели.

Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 5 июня и последние данные о карантине

Тем временем в Украине постепенно ослабляют карантинные ограничения. С 5 и 15 июня отменяются очередные ограничения – речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновится авиасообщение как внутри страны, так и за границу.

Ранее Министерство здравоохранения опубликовало список областей, которые не готовы ко второму этапу ослабления карантинных ограничений. Это, в частности, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

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