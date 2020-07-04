Новых заболевших больше, чем выздоровевших

В Украине продолжается распространение коронавируса. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 914 новых случаев заражения COVID-19. Всего подтверждено 47 677 случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

Реклама

Выздоровели от COVID-19 21 155 человек (+597 за 3 июля), летальных случаев – 1 227 (+15).

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, он не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без больших потерь прошла первую волну эпидемии и ко второй уже будет более подготовлена.

В тренде Коронавирус в Украине: количество зараженных приближается к 48 тысячам

Реклама

Читайте также: "Многие не смогут вернуться к нормальной жизни": врачи предупредили об осложнениях COVID-19

"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", – сказал Зеленский.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама