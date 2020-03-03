Коронавирус в Украине: кто заразился, последние подробности

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии. В Украину пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области. Тогда температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили.

Первые признаки болезни появились спустя несколько дней, 28 февраля. 29 февраля мужчину госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы. А уже 3 марта врачи подтвердили у него коронавирус.

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3 марта

12:45 Глава МОЗ Зоряна Скалецкая призвала украинцев не паниковать из-за зафиксированного случая коронавируса: в Украине есть более двух тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах, а также все необходимые лекарства. Также она заверила, что ситуация полностью под контролем.

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12:40 Из-за коронавируса в Украине могут на время изменить правила вызова скорой помощи и врача. Как заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер, нарабатывается вариант, при котором к пациентам с высокой температурой и подозрением на коронавирус сразу будет приезжать "скорая" – чтобы человек не ехал в больницу самостоятельно, подвергая опасности других людей.

12:30 Украинец с коронавирусом сейчас находится в изолированном помещении в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы, за ним постоянно наблюдают врачи. Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, воспаления легких у него нет.

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12:20 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал украинцев не паниковать.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", – написал он в своем Телеграм-канале.

Официальную информацию о ситуации в стране он рекомендует смотреть на специальной странице о коронавирусе, которую создал Кабмин для информирования украинцев.

12:00Первыми симптомами болезни у мужчины с коронавирусом стало першение в горле и повышенная температура тела. Именно с такими жалобами он обратился к семейному врачу.

Отметим также, что жена заболевшего мужчины находится дома в самоизоляции, у нее симптомов заболевания нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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