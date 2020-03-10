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Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатах

10 марта, 13:27

Руслан Ровик

Британские специалисты подтвердили выводы, сделанные в украинской лаборатории

Лаборатория в Лондоне подтвердила наличие коронавируса у жителя Черновцов, который сейчас находится на изоляции в областной инфекционной больнице.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Всего мы исследовали за последний период 40 образцов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них всего был один положительный. Этот положительный, так, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, мы его направляли в лабораторию в Лондоне. Это референс-центр ВОЗ. Мы сегодня утром получили результаты их исследования, они полностью подтверждают те исследования, которые провела наша лаборатория", - подчеркнул он.

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Ляшко заявил, что британские специалисты "признали образец положительным и подтвердили высокую квалификацию наших лабораторных специалистов".

Также он добавил, что "теперь можно с уверенностью сказать, что результаты тестирования, сделанные в нашей лаборатории, соответствуют европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ".

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Стоит добавить, что ранее мы сообщали о состоянии инфицированного пациента – мужчина чувствует себя удовлетворительно, лихорадки у него нет, но он останется на изоляции до тех пор, пока продолжается выделение вируса.

Напомним, в приграничных с Закарпатьем районах инфекцию обнаружили еще у одного человека. Случай заражения зафиксировали в словацком городе Кошице, что в 100 километрах от Ужгорода.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции. Для полного излечения от болезни может потребоваться несколько недель.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Лондон вирус лаборатория тестирование тесты Черновцы анализы коронавирус

Источник: Сегодня

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