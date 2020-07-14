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Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал, какие области находятся в зоне риска

14 июля, 10:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Именно в этих регионах госпитализировали больше всего больных

В разгар эпидемии коронавирусной инфекции в Украине риск ухудшения ситуации есть в нескольких областях. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы видим такие риски и работаем с этими регионами. Буквально позавчера (1 июля. – Авт.) мы провели селекторное совещание с Закарпатской, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областями. Это те регионы, в которых больше всего госпитализировано больных", – заявил медик.

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Он отметил, что совсем недавно на пике была Черновицкая область. Но сейчас количество активных больных на 100 тысяч жителей постоянно уменьшается.

"Сейчас область выходит на показатели, которые позволяют смягчить карантинные мероприятия. Для этих областей нужно было рассказать, как это делается, чтобы не пострадали медики, чтобы они были защищены и обеспечены средствами индивидуальной защиты", – добавил Ляшко.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 июля, COVID-19 диагностировали у 638 украинцев. Всего с начала эпидемии в стране обнаружили 54 771 инфицированного. Болезнь уже унесла жизни 1412 наших граждан, а победить коронавирус удалось 27 154 украинцам.

Также мы сообщали, что в Украине снова планируют продлить карантин.

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эпидемия Украина коронавирус риск распространение Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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