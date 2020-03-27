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  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: людей какого возраста выбирает болезнь

27 марта, 21:08

Елена Кузьмич

Старшая возрастная группа населения Украины больше прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины

На сегодня более 50% украинский, инфицированные коронавируса и в которых развились симптомы заболевания COVID-19 – это люди в возрасте от 18 до 49 лет.

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа населения Украины больше прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины по мерах от инфицирования COVID-19, придерживается карантина и ограничивает свою мобильность. В то же время люди в возрасте от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации", – отметил Ляшко.

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Ранее мы писали о том, почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному.

По данным Центра общественного здоровья Украины 27 марта, в стране официально подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых четверо людей, в частности один ребенок, выздоровели, и еще для пяти диагноз оказался смертельным.

25 марта решением Кабмина режим чрезвычайной ситуации ввели по всей территории Украины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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возраст Украина болезни коронавирус

Источник: Сегодня

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