Коронавирус в Украине: люди каких возрастов болеют чаще остальных

Две трети из более чем четырех сотен человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию в Украине – это люди в возрасте 31-60 лет.

Об этом, как сообщает УНН, на брифинге 29 марта заявил замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если рассматривать возрастную структуру заболевших за минувшие сутки, тем больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет – это 22% от всех заболевших. Самая крупная возрастная группа, если брать по общему распределению, то 65% составляют люди в возрасте от 31 до 60 лет", – сказал Ляшко.

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Кроме того, по словам главного санврача страны, 5,4% пациентов – это дети в возрасте до 10 лет.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 марта

Напомним, на 29 марта в Украине были лабораторно подтверждены 418 случаев COVID-19. Несмотря на это, биолог-генетик Александр Коляда считает, что в стране вряд ли повториться такая ситуация, как в Италии, где количество заразившихся превысило 92 тыс., а погибших – 10 тыс. человек.

Также Министерство здравоохранения Украины рекомендовало создать штаб при центрах первичной медико-санитарной помощи для помощи людям, у которых не подписана декларация с семейным врачом.

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