Коронавирус в Украине: Минздрав решил, кого госпитализировать в первую очередь

По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка

Украина намерена пройти пик коронавируса по примеру Японии, и чтобы справиться с потоком пациентов, Министерство здравоохранения решило обновить алгоритмы лечения больных COVID-19.

Согласно обновленным медицинским стандартам, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности

пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

"К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

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В Минздраве напомнили что, по прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличию ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, которые находятся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

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Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Согласно последним данным, в Украине официально подтверждены 549 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 пациентов выздоровели.

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