Коронавирус в Украине: наметилась обнадеживающая тенденция

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии инфицировано 26 513 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Отметим, что хотя это один из самых высоких показателей с начала эпидемии, темпы роста количеств заболевших в последние дни несколько снизились. Так, 5 июня было зафиксировано 553 случая заражения, 4 июня – 588. До этого такие высокие показатели прироста зараженных были зафиксированы 23 апреля – 578.

За прошедшие сутки выздоровело 440 человек (всего уже 11 812). Умерли 15 человек (всего с начала эпидемии зафиксировано 777 летальных случаев).

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Напомним, на утро 5 июня в Украине было 25 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели.

Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Отметим, в последние дни в Украине выросло число подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Как сообщили в Офисе президента, если такая тенденция будет сохраняться, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

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Правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Как известно, с 5 июня в Украине начинался очередной этап послабления карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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