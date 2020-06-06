Українська
$ 26,7
30
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: наметилась обнадеживающая тенденция

6 июня, 08:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Последние три дня количество новых зараженных постепенно снижается

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии инфицировано 26 513 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Отметим, что хотя это один из самых высоких показателей с начала эпидемии, темпы роста количеств заболевших в последние дни несколько снизились. Так, 5 июня было зафиксировано 553 случая заражения, 4 июня – 588. До этого такие высокие показатели прироста зараженных были зафиксированы 23 апреля – 578.

За прошедшие сутки выздоровело 440 человек (всего уже 11 812). Умерли 15 человек (всего с начала эпидемии зафиксировано 777 летальных случаев).

Реклама

Читайте также: В Украине от коронавируса умер заключенный: что известно

Напомним, на утро 5 июня в Украине было 25 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели.

В тренде
"Украина завтра" — новое социально-политическое ток-шоу телеканала "Украина 24"

Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Отметим, в последние дни в Украине выросло число подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Как сообщили в Офисе президента, если такая тенденция будет сохраняться, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Реклама

Правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Как известно, с 5 июня в Украине начинался очередной этап послабления карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 6 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 6 июня и последние данные о карантинеУкраина
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницы
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницыЗапад
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результаты
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результатыЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять