Коронавирус в Украине не отступает: данные за сутки

В стране от COVID-19 выздоровели более 700 человек

Коронавирусная инфекция не сбавляет темпы распространения в Украине. За последние сутки, 11 августа, в стране зафиксировали 1433 новых зараженных.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 84 548 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 19 украинцев (с начала эпидемии 1970). Вылечить от COVID-19 удалось 45 686 инфицированных (752 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что несмотря на то что сейчас внимание всего мира приковано к распространению COVID-19, ведь число зараженных коронавирусом перевалило за 20 млн, медики просят не забывать, что в Украину этой осенью придут четыре "сезонных" штамма вируса гриппа типов А и В. Три из них являются обновленными.

В тренде В паре с коронавирусом станет агрессивнее: кому из украинцев нужна вакцинация от гриппа

Напомним, капитан судна "София", которое стоит на рейде в порту "Южный" Одесской области, скончался в больнице от COVID-19. Всего на борту выявили 10 больных.

Также мы писали о домашнем тестировании на коронавирус. Подробнее смотрите в сюжете:

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