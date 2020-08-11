Коронавирус в Украине не сбавляет обороты: число заболевших за сутки

В Украине продолжает бушевать коронавирусная инфекция. За последние сутки, 10 августа, в стране зафиксировали 1158 новых зараженных.
Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 83 115 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 29 украинцев, а с начала эпидемии 1951. Вылечить от COVID-19 удалось 44 934 инфицированных, из них 575 за последние сутки.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более двух тысяч случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 в день.
Ранее мы сообщали, что правительство поручило Минздраву, МВД и Минцифре разработать такую систему, которая позволит отслеживать контакты пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Это должно позволить оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.
О том, как будет проходить учеба в ВУЗах и школах во время карантина, смотрите в видеосюжете:
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