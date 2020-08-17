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Коронавирус в Украине не сбавляет обороты: данные за сутки

17 августа, 09:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За последние сутки в стране зафиксировали 21 смерть от COVID-19

В Украине коронавирусная инфекция не отступает. Только за прошедшие сутки, 16 августа, опасную болезнь диагностировали у 1464 человек.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 92 820 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончался 21 украинец (с начала эпидемии – 2089). Вылечить от COVID-19 удалось 48 164 инфицированных (342 за последние сутки).

Самая высокая динамика заболеваемости в Ровенской (+178), Черновицкой (+165), Ивано-Франковской (+164) и Львовской (+128) областях. Меньше десяти новых случаев выявили в Донецкой, Луганской, Полтавской, Кировоградской и Херсонской областях.

Ранее мы сообщали, что каждый четвертый-пятый украинец, который прошел ПЦР-исследование на коронавирус и получил негативный результат, на самом деле инфицированный. Почему так происходит, читайте в материале "Зараженных может быть на четверть больше: почему тесты на COVID-19 ошибаются" на нашем сайте.

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Кроме того, правительство Италии приняло решение с понедельника, 17 августа, закрыть все дискотеки в стране из-за растущего числа заражений коронавирусом COVID-19 среди молодежи.

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Также напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Таиланде изобрели новый экспресс-тест на коронавирус – он способен выявить коронавирус чуть более чем за полчаса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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