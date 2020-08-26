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Коронавирус в Украине не сбавляет обороты: данные за сутки

26 августа, 08:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За последние сутки в стране зафиксировали 36 смертей от COVID-19

Коронавирусная инфекция продолжает "атаковать" Украину. За последние сутки, 25 августа, выявили 1 670 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 110 085 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 36 украинцев (с начала эпидемии – 2 354). Вылечить от COVID-19 удалось 53 454 инфицированных (584 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что школьные линейки в Киеве 1 сентября могут отменить. В Госпродпотребслужбе столицы дали советы для учителей, учеников и родителей.

Также напомним, карантин из-за коронавируса в Киеве затянется минимум на полтора года. В столице готовятся ко вспышкам заболеваний.

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Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

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Как проходит подготовка к началу учебного года, в условиях адаптивного карантина, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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