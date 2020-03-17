Коронавирус в Украине: онлайн-брифинг Минздрава и Минсоцполитики

Украинские власти делают все возможное для противодействия распространению в стране коронавирусной инфекции, которую обнаружили уже у пяти человек, включая двух впоследствии скончавшихся.

Чтобы донести до граждан больше информации о предпринимаемых мерах борьбы с пандемией COVID-19, 17 марта проходит брифинг с участием замминистра здравоохранения Виктора Ляшко и замминистра социальной политики Виталия Музыченко.

Брифинг проходит в онлайн-режиме:

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Напомним, что с целью борьбы с коронавирусом в Украине ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы. Позже в стране прекратили железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также ввели ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20.

Кроме того, чтобы поддержать налогоплательщиков во время борьбы с распространением пандемии, Верховная Рада на внеочередном заседании ослабила требования налогового законодательства, временно отменив штрафы за его нарушение и установив мораторий на проведение документальных и фактических проверок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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