Коронавирусом в Украине опять заразились больше тысячи человек: где больше всего

Пока украинские власти изменили сценарий распространения коронавирусной инфекции в Украине, COVID-19 обнаружили еще у 1112 человек.

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Об этом сообщили в СНБО, уточняя, что больше всего новых заболевших обнаружили во Львовской области (112), Киеве (110) и Ровенской области (84).

Таким образом, совокупное количество инфицированных выросло до 72 168.

Кроме того, с начала эпидемии 1725 человек скончались, из них 16 – за последние сутки.

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А вот число пациентов, победивших болезнь, 1 августа увеличилось на 235 и теперь составляет 39 543 человек.

Днем ранее, 31 июля, COVID-19 диагностировали у 1172 человек.

Однако настоящие показатели распространения инфекции в Украине могут быть на 20-25% выше официальных данных, поскольку тесты на COVID-19 могут ошибаться. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, каждый четвертый-пятый украинец, который прошел ПЦР-исследование на коронавирус и получил негативный результат, на самом деле инфицирован.

Напомним, что карантин в Украине продлили до 31 августа, а с начала месяца страну поделили на четыре эпидемиологические зоны, в каждой из которых будут разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения в каждой из них заражения коронавирусом.

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