"Коронавирус в Украине подтвержден": украинцев напугали письма от имени Минздрава

Сегодня, 20 февраля, злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы лабораторно подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине. Эта информация не соответствует действительности и является откровенным фейком и спланированной провокацией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Подобные провокации не только поляризуют общество, а также являются угрозой национальной безопасности страны. Просим СМИ и граждан сохранять спокойствие, проверять информацию и соблюдать информационную гигиену. Для получения достоверной информации медиа всегда могут обратиться в пресс-службу министерства", – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, заявила, что принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени отечественного Министерства здравоохранения писем с фейковой информацией о якобы обнаружении в Украине вируса COVID-19.

"Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента. Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя", – сообщили в пресс-центре СБУ.

Реклама

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий уверяет, что Украина готова к возможному выявлению коронавируса у эвакуированных из Китая граждан.

Напомним, журналисты "Сегодня" разбирались, надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии.

Тем временем самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. В Министерстве внутренних дел сообщили, что эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Новости "Сегодня" писали, что экипаж самолета из Уханя в шоке от протестов против заселения эвакуированных.

Отметим, в украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета из Уханя он был единственным представителем от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Более детально читайте в специальном материале "Сегодня" "Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама