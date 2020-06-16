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Коронавирус в Украине: появились новые данные за сутки

16 июня, 08:54

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни 912 украинцев

В Украине за прошлые сутки, 15 июня, зафиксировали 666 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 666 человек, из них 52 ребенка и 62 медика. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 275 человек. Всего за все время пандемии заболели 32 476 человек: из них 2 402 ребенка и 5 600 медиков. Всего выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев – 912", – рассказал он.

Степанов отметил, что за вчерашний день в Украине провели 16 476 тестов, из них 9 376 методом ПЦР и 7 097 ИФА-тестов. Больше всего случаев коронавируса 15 июня зафиксировали во Львовской области – 139, Ровенской – 104, Волынской – 61.

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Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

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Коронавирус в Украине: появились новые данные за сутки

В связи с ситуацией президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства заявил, что надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей.

Кроме того, ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

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