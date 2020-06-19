В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 900 зараженных за сутки

В Украине за прошлые сутки, 18 июня, зафиксировали 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

Реклама

Всего в Украине, по данным мониторинговой системы СНБО, подтверждено заболевание COVID-19 по крайней мере у 34 984 человек. Инфекция уже унесла жизни 985 украинцев (19 за последние сутки). Вылечить от опасного недуга в стране удалось 16 033 человека (586 за сутки).

Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

В тренде Степанов предлагает расширить "линейку" штрафов за нарушение карантина

Ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама