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В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 900 зараженных за сутки

19 июня, 08:57

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 985 украинцев

В Украине за прошлые сутки, 18 июня, зафиксировали 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

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Всего в Украине, по данным мониторинговой системы СНБО, подтверждено заболевание COVID-19 по крайней мере у 34 984 человек. Инфекция уже унесла жизни 985 украинцев (19 за последние сутки). Вылечить от опасного недуга в стране удалось 16 033 человека (586 за сутки).

Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

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Ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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