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Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 37 тысяч

22 июня, 09:01

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 1012 украинцев

В Украине за прошлые сутки, 21 июня, зафиксировали 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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Всего в Украине, по данным мониторинговой системы СНБО, подтверждено заболевание COVID-19 по крайней мере у 37 241 человека. Инфекция уже унесла жизни 1012 украинцев (10 за последние сутки). Вылечить от опасного недуга удалось 16 642 зараженных (133 за последние сутки).

Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

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Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране.

Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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