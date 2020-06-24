Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу: 940 зараженных за сутки

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Украине. За прошлые сутки, 23 июня, COVID-19 диагностировали у 940 украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
Отметим, что это самое большое число зараженных коронавирусом за сутки с начала эпидемии в Украине.
"Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная! Из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат – количество больных увеличилось втрое", – добавили в МОЗ.
Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, с начала эпидемии в Украине обнаружили 39 014 зараженных коронавирусом. Для 1 051 украинца болезнь закончилась летально (16 человек скончались за последние сутки). Победить опасный недуг удалось 17 409 заболевшим (453 за последние сутки).
По регионам самая высокая заболеваемость во Львовской области (+203), Ровенской (+126) и в Киеве (+99). В Херсонской новых случаев нет.
Отметим, что власти начинают говорить о начале второй волны коронавируса в Украине. Если в мае заболеваемость колебалась на уровне 300-500 человек в сутки, то в последнее время в Украине фиксируют новые антирекорды по числу зараженных. По словам чиновников, украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения и это вызвало рост заболеваемости.
В связи с этим правительство решило жестко взяться за контроль над соблюдением противоэпидемических правил. В Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина – за неделю хотят провести 10 тысяч проверок.
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