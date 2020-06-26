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Украина бьет антирекорды по коронавирусу: более тысячи заболевших за сутки

26 июня, 08:45

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 1 086 украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Украине. За прошлые сутки, 25 июня, COVID-19 диагностировали у 1109 украинцев.

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По данным мониторинговой системы СНБО, с начала эпидемии в Украине опасную инфекцию подхватили 41 117 человек. Для 1086 зараженных эта болезнь закончилась летально (19 человек скончались за последние сутки). Еще 18 299 инфицированных победили болезнь (541 за последние сутки).

Очередной антирекорд во Львовской области – еще 209 больных, а всего 4836. Это больше, в чем в любом другом регионе Украины. Далее по росту заболеваемости идут Ровенская область (+116) и Киев (+113). При этом стоит отметить, что в Запорожской области нет новых случаев, а еще в 7 областях их зарегистрировано меньше десяти.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами правительства последние антирекорды по коронавирусу в Украине, а также увеличение количества штрафов для украинцев за несоблюдение ограничительных мер.

Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил штрафами и ужесточением карантина. По его словам, нужен жесткий контроль со стороны полиции и штрафы для нарушителей карантинных ограничений.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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