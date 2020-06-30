Эпидемия коронавируса снова ускорила темп в Украине: появились новые данные за сутки

С начала эпидемии от COVID-19 скончались 1159 украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекциипродолжает распространяться в Украине. За прошлые сутки, 29 июня, в стране обнаружили 706 новых инфицированных. Об этом говорят данные мониторинговой системы СНБО.

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Всего же в Украине COVID-19 диагностировали у 44 334 человек. 1159 зараженных скончались от опасного недуга (12 человек умерли за последние сутки). Победить инфекцию удалось 19 115 украинцам (88 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что вместе с количеством зараженных коронавирусной инфекцией в Украине возросло и число пневмоний. Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, в многих из этих случаев воспаление легких было осложнением COVID-19.

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Кроме того, недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, а заболеваемость ускоряется. Также организация уже заявила о новой волне коронавируса в Европе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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