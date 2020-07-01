Вылечить от COVID-19 в Украине удалось более 19 тысяч человек

Эпидемия коронавирусной инфекции убавила темпы распространения в Украине. За прошлые сутки, 30 июня, в стране обнаружили 664 новых инфицированных. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"За прошлые сутки заболели 664 человека, из них 32 ребенка и 44 медика. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом выздоровели 433 пациента. Всего за все время пандемии заболели 44 998 человек, из них 3 270 детей и 7 765 медиков. При этом всего выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев – 1173", – сказал он.

Степанов отметил, что за вчерашний день было проведено 22 298 тестирований, из них 10 053 методом ПЦР и 12 245 с помощью ИФА-тестов.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (+143). Также резко выросло число больных в Киеве (+101). В Ровенской и Закарпатской областях за последние сутки одинаковое количество новых случаев заражения COVID-19 (+72).

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В 10 областях новых случаев меньше десяти, а в Запорожской, Луганской и Сумской инфицированных коронавирусом за сутки не выявлено.

В тренде Число заболевших за сутки падает: появились новые данные о коронавирусе в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украине нужно готовиться ко второй волне коронавируса.Правительство уже готовит больницы. Сейчас есть койко-места почти для 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по данным Министерства здравоохранения, в некоторых областях Украины могут усилить карантин.

А в Ровно медики записали тревожное видеообращение в связи со вспышкой коронавируса:

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