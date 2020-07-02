Число зараженных коронавирусом в Украине снова растет: более 800 за сутки

С начала эпидемии от COVID-19 скончались 1185 украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться в Украине. За прошлые сутки, 1 июля, в стране обнаружили 889 новых инфицированных.

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Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в Украине COVID-19 диагностировали у 45 887 человек. 1 185 зараженных скончались от опасного недуга (12 человек умерли за последние сутки). Победить инфекцию удалось 20 053 украинцам (505 за последние сутки).

"За прошедшие сутки всего было проведено 23 168 тестирований, из них 11 109 методом ПЦР и 12 059 ИФА-тестов. За прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области – 152, в Киеве – 104, Ровенской области – 93", – рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Киев и 11 областей не соответствуют критериям для ослабления карантина.

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Кроме того, на днях Владимир Зеленский отмечал, что на западе страны больницы все больше заполняются коронавирусными больными. Он надеется, что удастся избежать худшего сценария, но призвал готовиться ко второй волне эпидемии. А тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина и не исключил даже остановку общественного транспорта.

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