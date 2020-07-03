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Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 46 тысяч

3 июля, 08:42

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии инфекция унесла жизни 1212 украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты в Украине – в стране уже вторые сутки фиксируют по более 800 новых зараженных. В частности, 2 июля коронавирус диагностировали у 876 украинцев.

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Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в Украине COVID-19 заболели 46 763 человека. 1212 зараженных скончались от инфекции (27 человек умерли за последние сутки). А победить болезнь удалось 20 558 украинцам (505 за последние сутки).

Во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что за вчерашний день в стране провели 26 329 тестирований, их них методом ПЦР – 13 162, а также 13 167 ИФА-тестов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего зарегистрированных случаев заболевания на COVID-19 зарегистрировано во Львовской области – 153, в Киеве – 105 и в Закарпатской области – 80", – сказал он.

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При этом в десяти регионах заболевших за сутки меньше десяти.

Отметим, что в последнее время эпидемия коронавируса ускорила темпы во Львовской области. Хоть и больных с каждым днем становится все больше, местные власти говорят о стабилизации ситуации.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на западе страны все больше заполняются больницы коронавирусными больными. Он надеется, что удастся избежать худшего сценария, но призвал готовиться ко второй волне эпидемии.

А премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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