Эпидемия коронавируса в Украине идет на спад: появились новые данные за сутки

Вылечить от COVID-19 с начала эпидемии удалось более 22 тысяч человек

Коронавирусная инфекция снизила темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 564 случая COVID-19.

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Как рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за прошедшие сутки выздоровели 490 человек, а летально болезнь закончилась для 21 украинца. Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 49 607 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 22 193 инфицированных, а умерли 1283 человека.

"За понедельник было проведено 21 374 тестирования, из них методом ПЦР 9 343 и 12 031 методом ИФА. Больше всего новых случаев коронавируса за прошлые сутки зафиксировано во Львовской области – 144, в Закарпатской области – 83 и в Киеве – 63", – отметил Степанов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что динамика распространения эпидемии коронавируса в стране стабилизировалась. А министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает уменьшаться процент заболевших медработников.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве назвали регионы, которые еще не готовы ослаблять карантин. На сегодняшний день восемь областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения ограничений.

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