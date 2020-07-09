Коронавирус в Украине: появились новые данные за сутки

С начала эпидемии инфекция унесла жизни украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты в Украине. За минувшие сутки, 8 июля, COVID-19 диагностировали у 810 украинцев.

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Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в Украине COVID-19 заболели 51 224 человек. 1327 зараженных скончались от инфекции (21 человека умерли за последние сутки). Всего с начала эпидемии от инфекции вылечились 23 784 украинца (665 за последние сутки).

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами.

Также мы писали, что недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

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