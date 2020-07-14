За вчерашний день в стране от COVID-19 умерли 14 человек

В Украине растет число зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки, 13 июля, COVID-19 диагностировали у 638 украинцев.

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Как рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, всего с начала эпидемии в стране обнаружили 54 771 инфицированного. Болезнь уже унесла жизни 1412 наших граждан (14 за последние сутки). Победить коронавирус удалось 27 154 украинцам (651 за последние сутки).

"За сутки заболели 638 человек, из них 26 детей и 74 медика. Госпитализированы 157 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом выздоровели 651 пациент. Всего за время пандемии заболели 54 771 человек, из них 3 906 детей и 7 499 медиков", – заявил он.

Степанов отметил, что за вчерашний день в стране провели 22 846 тестирований, из них 9 711 методом ПЦР и 13 394 ИФА теста. Больше всего случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за прошедшие сутки во Львовской области – 147, Закарпатской области – 67, в Киеве – 112.

В тренде Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 600 человек

Ранее мы сообщали, что в Украине снова планируют продлить карантин. Об этом сайту "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в Минздраве. По его данным, эффективными оказались соблюдение социальной дистанции и ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

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Отметим, что недавно в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Безопасно ли сейчас в ресторанах, с учетом продолжающегося карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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