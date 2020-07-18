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Коронавирус набирает обороты в Украине: более 800 зараженных за сутки

18 июля, 09:21

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

От COVID-19 с начала эпидемии скончались 1477 украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции в последнее время снова ускорила темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 17 июля, COVID-19 диагностировали у 847 украинцев.

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Как говорят данные СНБО, с начала эпидемии опасную инфекцию обнаружили у 58 111 наших граждан. Вылечить от коронавируса удалось 30 525 зараженных (756 за последние сутки). А вот для 1477 человек болезнь закончилась летально (21 за последние сутки).

Ранее сообщалось, что карантин в Украине снова продлят, а страну поделят на четыре зоны. В частности министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Также мы писали, что Кабмин одобрил жесткие штрафы за нарушение карантина.

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Кроме того, недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

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Добавим, что новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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