Українська
$ 27,36
31,26
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 59 тысяч

20 июля, 08:59

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

От COVID-19 за минувшие сутки скончались 13 украинцев

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции уменьшила темпы распространения. За прошедшие сутки, 19 июля, COVID-19 диагностировали у 651 украинца.

Реклама

По данным СНБО, с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 59 493 украинцев. Вылечиться от инфекции удалось 31 439 зараженным (560 за последние сутки). Для еще 1498 инфицированных болезнь закончилась летально (13 за последние сутки).

"За прошедшие сутки заболел 651 человек, из них 34 детей и 27 медиков. Всего за все время пандемии заболели 59 493 человека, их них 4 204 ребенка и 7 985 медиков", – рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за прошлые сутки в стране провели 9 080 тестирований, из них 5 575 методом ПЦР и 3 505 ИФА тестов. Больше всего случаев заражения зафиксировали во Львовской области – 115, Закарпатской – 86, в Киеве – 77.

В тренде
Сестра Павла Шеремета о расследовании: "Никто не будет раскрывать того, чего раскрывать нельзя"

Напомним, Кабинет министров ужесточил наказание за нарушение карантина. За нарушение карантина предприятиям и организациям грозит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

Реклама

Кроме того, ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили вспышку коронавируса в Украине.

Кроме того, мы сообщали, что карантин в Украине снова продлят, а страну поделят на четыре зоны. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

больные Украина инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Днепре сняли на видео, как мужчина избил женщину из-за места в маршрутке
В Днепре сняли на видео, как мужчина избил женщину из-за места в маршруткеДнепр
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит УкраинеРоссия
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: появились новые фото и подробности
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: появились новые фото и подробностиОдесса
Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину
Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчинуОдесса
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в Черновцах
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в ЧерновцахЗапад
"Лучше не ездить": еще на одном популярном украинском курорте зафиксировали вспышку COVID-19Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять