Более 800 заболевших за сутки: появились новые данные по коронавирусу в Украине

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 21 июля, COVID-19 диагностировали у 829 наших граждан.
По данным СНБО, с начала эпидемии коронавирусом заразились 60 995 украинцев. Для 1534 инфицированных болезнь закончилась летально (16 за последние сутки). А 33 172 зараженным удалось победить опасную болезнь (973 за последние сутки).
Ранее мы сообщали, что карантин в Украине снова продлят, а страну поделят на четыре зоны.
Кроме того, на днях в Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса – там заразились медики. Заражения обнаружили в результате планового ПЦР-тестирования всех сотрудников. У большинства инфицированных медработников заболевание проходит бессимптомно. Позже стало известно, что количество зараженных медиков увеличилось.
Также сообщалось, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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