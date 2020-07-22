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Более 800 заболевших за сутки: появились новые данные по коронавирусу в Украине

22 июля, 08:39

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

COVID-19 с начала эпидемии уже унес жизни 1534 украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 21 июля, COVID-19 диагностировали у 829 наших граждан.

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По данным СНБО, с начала эпидемии коронавирусом заразились 60 995 украинцев. Для 1534 инфицированных болезнь закончилась летально (16 за последние сутки). А 33 172 зараженным удалось победить опасную болезнь (973 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине снова продлят, а страну поделят на четыре зоны.

Кроме того, на днях в Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса – там заразились медики. Заражения обнаружили в результате планового ПЦР-тестирования всех сотрудников. У большинства инфицированных медработников заболевание проходит бессимптомно. Позже стало известно, что количество зараженных медиков увеличилось.

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Также сообщалось, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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